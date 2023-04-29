Вершинин: Прогресса в исполнении российской части зерновой сделки нет

Конкретных результатов относительно выполнения требований России по зерновой сделке пока нет. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Вершинин.

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Говоря о перспективах продления соглашения после 18 мая, замминистра указал, что пока есть время до истечения срока его действия.

«Пока я повторю то, что мы говорим публично на разных уровнях — у нас нет конкретных результатов, которые свидетельствовали бы о прогрессе в выполнении наших требований», — цитирует Вершинина РИА Новости.

По словам дипломата, России «рассказывают об усилиях», которые Москва ценит, но ей необходимы результаты.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российская часть зерновой сделки не выполняется из-за противодействия со стороны США и Великобритании, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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