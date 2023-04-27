Песков: Россия и Турция продолжат работу по зерновой сделке

Москва и Анкара продолжат осуждение вопросов по возможному продлению зерновой сделки, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным предложил оценить его новые инициативы по зерновой сделке.

«Работа будет продолжена», — добавил представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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