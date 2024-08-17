Вернувшийся в РФ Селезнев перечислил безопасные для россиян страны

Вернувшийся в Россию в рамках масштабного обмена заключенными после отбывания наказания в одной из тюрем США Роман Селезнев назвал четыре безопасные для россиян страны. Об этом сообщает ТАСС.

Он считает, что к таким государствам можно отнести Россию, Китай, Иран и КНДР. По мнению Селезнева, Вашингтон не может «похитить» людей оттуда.