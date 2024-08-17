Вернувшийся в РФ Селезнев перечислил безопасные для россиян страны

Вернувшийся в Россию в рамках масштабного обмена заключенными после отбывания наказания в одной из тюрем США Роман Селезнев назвал четыре безопасные для россиян страны. Об этом сообщает ТАСС.

Он считает, что к таким государствам можно отнести Россию, Китай, Иран и КНДР. По мнению Селезнева, Вашингтон не может «похитить» людей оттуда.

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Романа Селезнева задержали в июле 2014 года в международном аэропорту в Мале на Мальдивах. Его депортировали в США, где мужчину приговорили к 27 годам лишения свободы по делу о кибермошенничестве.

Он вернулся на родину в рамках масштабного обмена заключенными между Россией и западными странами в начале августа 2024 года. Вместе с ним на родину прилетели Вадим Красиков, Павел Рубцов, Артем и Анна Дульцевы, Михаил Микушин, Владислав Клюшин и Вадим Конощенок. У трапа самолета их лично встретил президент Владимир Путин.

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ФОТО: ТАСС / Кирилл Зыков
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