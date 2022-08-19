«Вернулся из отпуска»: Макрон бьет тревогу в разговоре с Путиным из-за «второго Чернобыля»

Во Франции всерьез обеспокоены ситуацией вокруг Запорожской АЭС, поэтому Макрон «бьет тревогу» в разговоре с Путиным, заявила профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон вновь позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, до этого последний их диалог состоялся 28 мая. Отмечается, что главы государств обсудили ситуацию на Украине, Макрон и Путин подчеркнули важность скорейшей отправки миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

«Сейчас уже вторую неделю во Франции главная тема, которая обсуждается в связи со спецоперацией – это ситуация вокруг Запорожской АЭС. Французские правящие круги очень боятся возможности возникновения там аварийной ситуации – случайного попадания или любого другого случая. Они говорят о втором Чернобыле, это угроза европейская – окружающей среде, здоровью. Как-то повлиять на эту ситуацию, конечно, хочет президент Макрон. Он как раз возвращается сейчас из отпуска. Поскольку нынешний председатель Евросоюза не самый лучший собеседник для Москвы, Макрон надеется как-то повлиять на ситуацию, бить тревогу», - объяснила Обичкина.

При этом она отметила, что другие последствия ситуации вокруг Украины и экономического кризиса не так затронули Францию, как другие европейские страны.