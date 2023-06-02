«Верить нельзя никому»: Медведев оценил отрицание Apple сотрудничества с разведкой США
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что не верит компании Apple, которая отрицает использование своих смартфонов в интересах спецслужб США, сообщает РИА Новости.
По его словам, если технологическая компания утверждает, что она отказывается сотрудничать с национальными спецслужбами, то это либо беззастенчивая ложь, либо «она собралась закрыться».
Он указал, что об этом стоит помнить не только владельцам гаджетов на операционной системе iOS, но и тем, кто пользуется открытой для сторонних приложений Android.
«Это нужно иметь в виду владельцам любых смартфонов... Как говаривал Мюллер в известном сериале - «верить в наше время нельзя никому, даже себе», - заключил Медведев.
Ранее ФСБ и ФСО вскрыли разведывательную акцию спецслужб США, в рамках которого неизвестным вредоносным ПО были заражены несколько тысяч смартфонов Apple, в том числе использующих сим-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, сообщает RT.
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