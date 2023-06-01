Apple отвергла обвинения в сотрудничестве со спецслужбами США

Apple отметила, что никогда не сотрудничала и не будет сотрудничать с правительствами для внедрения механизма обхода защиты устройств.

ФСБ России 1 июня сообщила, что вскрыла операцию спецслужб США с использованием техники Apple. По данным ведомства, несколько тысяч устройств заразили программой-вирусом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил запрет на использование смартфонов Apple для госслужащих. По его словам, принятие таких решений является прерогативой спецслужб, передает «Радиоточка НСН».

