Apple отвергла обвинения в сотрудничестве со спецслужбами США
В американской компании Apple утверждают, что не сотрудничают с разведывательными структурами. Заявление корпорации приводит агентство Reuters.
Apple отметила, что никогда не сотрудничала и не будет сотрудничать с правительствами для внедрения механизма обхода защиты устройств.
ФСБ России 1 июня сообщила, что вскрыла операцию спецслужб США с использованием техники Apple. По данным ведомства, несколько тысяч устройств заразили программой-вирусом.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил запрет на использование смартфонов Apple для госслужащих. По его словам, принятие таких решений является прерогативой спецслужб, передает «Радиоточка НСН».
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