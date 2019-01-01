Верховный суд восстановил КПРФ на выборах в Карачаево-Черкесии

Верховный суд России отменил решение суда Карачаево-Черкесии о снятии с выборов в регионе список кандидатов от КПРФ, сообщает «Свободная Пресса».

Решение суда поприветствовал Геннадий Зюганов.

Ранее суд в Карачаево-Черкесии снял с участия в выборах в Народное собрание список кандидатов от КПРФ, удовлетворив исковое заявление партии «Патриоты России».

Выборы депутатов пройдут 8 сентября 2019 года.

Народное Собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской Республики — законодательный (представительный) однопалатный орган государственной власти Карачаево-Черкесской Республики, является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти республики.

