Надеждин заявил об участии в выборах в Госдуму в 2026 году

Политик Борис Надеждин сообщил, что планирует участвовать в парламентских выборах в 2026 году. Его слова приводит РИА Новости.

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Надеждин заявил, что рассчитывает на победу на выборах в Госдуму. Это позволит не собирать подписи во время следующей президентской кампании, сказал политик.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 8 февраля отказала Надеждину в регистрации кандидатом на выборах президента. Причиной стала слишком высокая доля недействительных подписей в поддержку его кандидатуры.

Верховный суд России 21 февраля отклонил жалобу Надеждина на отказ в регистрации. В своем Telegram-канале политик сообщил, что оспорит решение в ближайшие пять дней, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ЦИК РФ
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