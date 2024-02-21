Надеждин заявил об участии в выборах в Госдуму в 2026 году

Надеждин заявил, что рассчитывает на победу на выборах в Госдуму. Это позволит не собирать подписи во время следующей президентской кампании, сказал политик.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 8 февраля отказала Надеждину в регистрации кандидатом на выборах президента. Причиной стала слишком высокая доля недействительных подписей в поддержку его кандидатуры.

Верховный суд России 21 февраля отклонил жалобу Надеждина на отказ в регистрации. В своем Telegram-канале политик сообщил, что оспорит решение в ближайшие пять дней, передает «Радиоточка НСН».

