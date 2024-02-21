Надеждин заявил об участии в выборах в Госдуму в 2026 году
Политик Борис Надеждин сообщил, что планирует участвовать в парламентских выборах в 2026 году. Его слова приводит РИА Новости.
Надеждин заявил, что рассчитывает на победу на выборах в Госдуму. Это позволит не собирать подписи во время следующей президентской кампании, сказал политик.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 8 февраля отказала Надеждину в регистрации кандидатом на выборах президента. Причиной стала слишком высокая доля недействительных подписей в поддержку его кандидатуры.
Верховный суд России 21 февраля отклонил жалобу Надеждина на отказ в регистрации. В своем Telegram-канале политик сообщил, что оспорит решение в ближайшие пять дней, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пресс-секретарь Сальдо опроверг сообщения о его гибели
- Медведев отреагировал на убийство перебежчика Кузьминова в Испании
- ЦБ сообщил о росте прибыли банков в 5,5 раза по сравнению с декабрем
- Надеждин заявил об участии в выборах в Госдуму в 2026 году
- В офисе Зеленского анонсировали «нечто особенное» на 25 февраля
- Интерес к покупке новостройки в Москве за год вырос на 33%
- Верховный суд признал законным отказ допустить Надеждина до выборов
- Экономист посоветовал владельцам Qiwi-кошельков обратиться в АСВ
- Путин открыл «Игры будущего» в Казани
- СМИ: СПБ Биржа обратилась к силовикам из-за фейка о банкротстве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru