Верховный суд РФ отклонил второй иск Надеждина по сбору подписей

Верховный суд России принял решение отклонить второй иск политика Бориса Надеждина, который оспаривал порядок проверки подписных листов для регистрации в качестве кандидата на выборах президента. Претендент жаловался, что часть поданных за него подписей были признаны недействительными экспертами-почерковедами. При этом само заключения с подробностями ему не предоставили.

Ранее сегодня, 15 февраля, ВС РФ отклонил первый иск Надеждина. В этом заявлении политик просил признать некорректной форму списка сборщиков подписей для регистрации кандидатов на президентских выборах.

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Согласно правилам Центризбиркома, списки сборщиков подписей должен заверять нотариус определенного субъекта федерации. Из-за этого, они не могут собирать подписи в другом регионе. Основываясь на такой норме ЦИК отсеял подписи жителей других регионов, поданные в московский штаб.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Борис Надеждин заявил, что намерен обратиться в Конституционный суд после отклонения ВС РФ первого иска.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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