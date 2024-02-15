Верховный суд РФ отклонил второй иск Надеждина по сбору подписей

Верховный суд России принял решение отклонить второй иск политика Бориса Надеждина, который оспаривал порядок проверки подписных листов для регистрации в качестве кандидата на выборах президента. Претендент жаловался, что часть поданных за него подписей были признаны недействительными экспертами-почерковедами. При этом само заключения с подробностями ему не предоставили.

Ранее сегодня, 15 февраля, ВС РФ отклонил первый иск Надеждина. В этом заявлении политик просил признать некорректной форму списка сборщиков подписей для регистрации кандидатов на президентских выборах.