Верховный суд признал законным отказ допустить Надеждина до выборов
Верховный суд России 21 февраля отклонил жалобу политика Бориса Надеждина на отказ в регистрации на выборы президента, пишет ТАСС.
«В удовлетворении искового заявления Надеждина об оспаривании решения Центральной избирательной комиссии отказать», - говорится в решении суда.
Вердикт можно обжаловать в апелляционной инстанции. Надеждин пообещал оспорить решение суда в течение пяти дней.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 8 февраля отказала Надеждину в регистрации кандидатом на выборах, сославшись на высокий процент брака в подписях. Политик сдал почти 105 тысяч подписей, однако более 9,1 тысячи оказались недействительными, напоминает «Радиоточка НСН».
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