Верховный суд принял решение о ликвидации партии ПАРНАС
Верховный суд РФ ликвидировал «Партию народной свободы» (ПАРНАС). Ранее с иском в суд обратилось Минюст РФ. До этого суды ликвидировали уже несколько региональных отделений партии.
Представитель Минюста на сегодняшнем судебном заседании пояснила, что законодательство обязывает политические партии иметь региональные отделения не менее чем в половине субъектов федерации, а у ПАРНАСа их всего 40 (из них два ликвидированы, решения еще не вступили в силу). К части есть претензии от налоговой службы и региональных отделений Минюста, сообщала представитель ведомства.
Летом прошлого года сообщалось, что лидер ПАРНАСа экс-премьер РФ Михаил Касьянов покинул Россию. Он активно выступает против военной операции, проводимой Россией на Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru