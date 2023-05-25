Верховный суд принял решение о ликвидации партии ПАРНАС

Представитель Минюста на сегодняшнем судебном заседании пояснила, что законодательство обязывает политические партии иметь региональные отделения не менее чем в половине субъектов федерации, а у ПАРНАСа их всего 40 (из них два ликвидированы, решения еще не вступили в силу). К части есть претензии от налоговой службы и региональных отделений Минюста, сообщала представитель ведомства.

Летом прошлого года сообщалось, что лидер ПАРНАСа экс-премьер РФ Михаил Касьянов покинул Россию. Он активно выступает против военной операции, проводимой Россией на Украине.

