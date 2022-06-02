Лидер партии «Парнас» Михаил Касьянов уехал из России

Лидер либеральной оппозиционной партии «Парнас» Михаил Касьянов, выступавший с критикой российской операции на территории Украины, уехал из РФ. Об этом сообщает ura.ru.

Как пишет издание, соратник Касьянова Михаил Шнейдер подтвердил информацию об отъезде политика.

Другие подробности, в частности, планы Касьянова и страна, в которую он отправился, не сообщаются.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилиритаризация» Украины.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:Михаил Касьянов
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