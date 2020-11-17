Верховный суд ликвидировал «Родную партию»

«Родная партия» учреждена в 2012 году, передает ТАСС. На ее официальном сайте говорится, что она создана для практической реализации идей из книг Владимира Мегре «Звенящие кедры России». Организация ставила перед собой задачи придания законного статуса сельскохозяйственным общинам ее сторонников ("родовым поместьям"), а также возвращение образа жизни и обрядов, способных сохранять в семьях любовь.

Отмечается, что судебное решение о ликвидации на данный момент не вступило в силу.

Ранее «Газета.ру» рассказала, как живут убежавшие от цивилизации и кризиса в экопоселения.

