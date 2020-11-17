Верховный суд ликвидировал «Родную партию»

Верховный суд РФ ликвидировал по заявлению Минюста «Родную партию», политическое крыло движения «Звенящие кедры России». Об этом сообщили в пресс-службе суда.

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«Родная партия» учреждена в 2012 году, передает ТАСС. На ее официальном сайте говорится, что она создана для практической реализации идей из книг Владимира Мегре «Звенящие кедры России». Организация ставила перед собой задачи придания законного статуса сельскохозяйственным общинам ее сторонников ("родовым поместьям"), а также возвращение образа жизни и обрядов, способных сохранять в семьях любовь.

Отмечается, что судебное решение о ликвидации на данный момент не вступило в силу.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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