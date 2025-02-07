Верховный лидер Ирана заявил, что никаких переговоров с США быть не может
Переговоров Ирана с США быть не может. Об этом заявил верховный лидер республики аятолла Али Хаменеи.
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил заключить «отличную сделку» с Тегераном для урегулирования ситуации вокруг иранских ядерных разработок.
Аятолла напомнил, что в 2015 году Иран уже заключил ядерную сделку с США, пошел «на множество уступок», но Вашингтон не выполнил условия договора.
«Тот же человек, который сейчас у власти, расторг договор. До его прихода те, с кем договор был заключен (администрация экс-лидера США Барака Обамы. - НСН), не исполняли его. Договор был направлен на снятие санкций США, однако они не были отменены», — цитирует Хаменеи его пресс-служба.
Верховный лидер Ирана подчеркнул, что вести переговоры с таким правительством «глупо, неразумно и нечестно», и об этом не может быть речи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru