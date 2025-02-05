В Иране заявили, что республика останется привержена ДНЯО

Беспокойство в отношении получения Ираном атомного оружия не имеет оснований, страна остается привержена Договору о нераспространении ядерного оружия. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в эфире канала SNN.

Трамп: У Ирана не может быть ядерного оружия

«Если главный вопрос сводится к тому, чтобы Иран не получил ядерное оружие, то в этом нет никакой проблемы. Позиция Ирана предельно ясна», — указал глава МИД.

Арагчи подчеркнул, что Иран привержен ДНЯО, и здесь действует религиозное предписание верховного лидера страны Али Хаменеи о запрете на производство ядерного оружия.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении максимального давления Вашингтона на Иран. Кроме того, политик заявил, что Штаты не позволит Тегерану получить ядерное оружие.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерное ОружиеИран

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