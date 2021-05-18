Верховная рада уволила главу Минздрава Украины
Верховная рада Украины уволила министра здравоохранения страны Максима Степанова за провал прививочной кампании против коронавирусной инфекции, передает ТАСС.
Депутаты большинством голосов поддержали соответствующее постановление.
Как отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, работу Степанова «тяжело назвать эффективной». Премьер заявил о неудовлетворительных темпах вакцинации и медленном прогрессе по поставкам вакцин.
Новым главой украинского Минздрава может стать главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. Его кандидатуру выдвинула пропрезидентская фракция «Слуга народа».
На минувшей неделе Шмыгаль направил в Верховную раду представление об отставке Степанова, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru