Верховная рада уволила главу Минздрава Украины

Верховная рада Украины уволила министра здравоохранения страны Максима Степанова за провал прививочной кампании против коронавирусной инфекции, передает ТАСС.

В Верховную Раду поступило представление об отставке главы Минздрава Украины

Депутаты большинством голосов поддержали соответствующее постановление.

Как отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, работу Степанова «тяжело назвать эффективной». Премьер заявил о неудовлетворительных темпах вакцинации и медленном прогрессе по поставкам вакцин.

Новым главой украинского Минздрава может стать главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. Его кандидатуру выдвинула пропрезидентская фракция «Слуга народа».

На минувшей неделе Шмыгаль направил в Верховную раду представление об отставке Степанова, напоминает «Свободная пресса».

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