Верховная рада Украины одобрила закон, запрещающий российские вакцины

Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который разрешает ускоренную регистрацию ввезённых на Украину вакцин от коронавируса, сообщает ТАСС.

Депутат от партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар в своём Facebook написала, что комитет Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал поправку, которая запрещает российские вакцины, так как в закон не допускает регистрацию препаратов, разработанных в государстве, признанном законом государством-агрессором.

«Комитет учел нашу поправку - запретить на Украине вакцины, разработанные страной агрессором. «Спутник V» и Россия не будут ставить свои сомнительные эксперименты на украинцах», - написала Сюмар.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что он против использования в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает RT. По его словам, Россия заботится не о здоровье украинцев, а о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии.

