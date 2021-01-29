Верховная рада Украины одобрила закон, запрещающий российские вакцины
Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который разрешает ускоренную регистрацию ввезённых на Украину вакцин от коронавируса, сообщает ТАСС.
Депутат от партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар в своём Facebook написала, что комитет Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал поправку, которая запрещает российские вакцины, так как в закон не допускает регистрацию препаратов, разработанных в государстве, признанном законом государством-агрессором.
«Комитет учел нашу поправку - запретить на Украине вакцины, разработанные страной агрессором. «Спутник V» и Россия не будут ставить свои сомнительные эксперименты на украинцах», - написала Сюмар.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что он против использования в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает RT. По его словам, Россия заботится не о здоровье украинцев, а о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,8 млн+19 238 / сут.
Умерли
72 185+534 / сут.
Выздоровели
3,3 млн+26 204 / сут.
- В Белом доме рассказали о разговоре Путина и Байдена
- Первый регион подписал соглашение о сотрудничестве по проекту Arctic Connect
- Верховная рада Украины одобрила закон, запрещающий российские вакцины
- Путин поручил создать электронный ресурс учебников для среднего профобразования
- Пострадавшую от удара полицейского в Петербурге выписали из больницы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru