Верховная рада: Избрание Зеленского было ошибкой

Украинский народ совершил ошибку, когда принял решение об избрании президентом страны Владимира Зеленского. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Вадим Рабинович, сообщает РЕН ТВ.

По его словам, он сам лично разочарован как избиратель. Депутат объяснил это тем, что Зеленский даже не пытается выполнять свои предвыборные обещания. Как уточняет РИА ФАН, в частности речь идет о том, что украинский лидер не предпринял самостоятельно ровным счетом ничего для освобождения украинских пленных, однако подверг жесткой критике Виктора Медведчука.

По словам Рабиновича, на сегодняшний день нет ни одного признака, что Украина сможет вернуться « в лигу нормальных государств», цитирует депутата телеканал «360».

Ранее 20 июня президент Украины Владимир Зеленский назвал жилищный кодекс страны «трешем» на бизнес-встрече в Киеве. Президент признал кодекс устаревшим и заявил, что он не менялся с советских времен.Глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал в эфире НСН, почему Украина не может внести изменения в действующий жилищный кодекс.

