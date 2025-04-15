Вэнс назвал абсурдом выпады Зеленского в адрес США

Выпады президента Украины Владимира Зеленского в адрес США - «непродуктивная риторика», считает американский вице-президент Джей Ди Вэнс. Об этом он заявил в интервью порталу UnHerd.

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«Это своего рода абсурд со стороны Зеленского говорить [американскому] правительству, которое... сохраняет все его правительство и усилия по ведению военных действий, что мы каким-либо образом на стороне русских», — указал Вэнс.

Как подчеркнул вице-президент, важно понимать, где проходят стратегические красные линии сторон конфликта.

Ранее Зеленский заявил, что США придерживаются «теплой тональности» диалога с Россией в ущерб Киеву, напоминает RT.

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ФОТО: AP / ТАСС
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