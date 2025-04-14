Венгрия закрепила признание двух полов в конституции

Поддержали принятие поправки 140 депутатов, против выступил 21 парламентарий.

В партии «Фидес» отметили, что поправка подразумевает то, что пол человека биологически определен при рождении. По мнению авторов поправки, обязанность государства — обеспечение правовой защиты естественного порядка и воспрепятствование попыткам смены пола.

Отмечается, что это поспособствует поддержанию основных общественных норм и здоровому развитию общества.

Ранее в министерстве образования США заявили, что американским властям следует аннулировать спортивные награды, полученные сменившими пол мужчинами за участие в женских соревнованиях. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

