Венгрия закрепила признание двух полов в конституции
Венгерский парламент закрепил признание в конституции лишь двух полов — мужского и женского. О принятии 15-й поправки к конституции сообщила газета Telex.
Поддержали принятие поправки 140 депутатов, против выступил 21 парламентарий.
В партии «Фидес» отметили, что поправка подразумевает то, что пол человека биологически определен при рождении. По мнению авторов поправки, обязанность государства — обеспечение правовой защиты естественного порядка и воспрепятствование попыткам смены пола.
Отмечается, что это поспособствует поддержанию основных общественных норм и здоровому развитию общества.
Ранее в министерстве образования США заявили, что американским властям следует аннулировать спортивные награды, полученные сменившими пол мужчинами за участие в женских соревнованиях. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru