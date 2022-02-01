Венгрия в ближайшее время закупит вакцину «Спутник лайт»

По словам Орбана, на политическом уровне для покупки проблем нет. Он напомнил, что Венгрия стала первой страной ЕС, закупившей вакцину «Спутник».

Орбан отметил, что «Спутник лайт» станет бустерной вакциной для уже привившихся жителей страны. Кроме того, премьер-министр добавил, что Венгрия ведет технические переговоры с РФ по поводу производства данной вакцины в стране.





