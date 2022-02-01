Венгрия в ближайшее время закупит вакцину «Спутник лайт»

Венгрия в ближайшее время закупит у РФ вакцину «Спутник лайт». Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

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По словам Орбана, на политическом уровне для покупки проблем нет. Он напомнил, что Венгрия стала первой страной ЕС, закупившей вакцину «Спутник».

Орбан отметил, что «Спутник лайт» станет бустерной вакциной для уже привившихся жителей страны. Кроме того, премьер-министр добавил, что Венгрия ведет технические переговоры с РФ по поводу производства данной вакцины в стране.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинаСпутник
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