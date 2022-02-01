Венгрия в ближайшее время закупит вакцину «Спутник лайт»
Венгрия в ближайшее время закупит у РФ вакцину «Спутник лайт». Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, передает РИА Новости.
По словам Орбана, на политическом уровне для покупки проблем нет. Он напомнил, что Венгрия стала первой страной ЕС, закупившей вакцину «Спутник».
Орбан отметил, что «Спутник лайт» станет бустерной вакциной для уже привившихся жителей страны. Кроме того, премьер-министр добавил, что Венгрия ведет технические переговоры с РФ по поводу производства данной вакцины в стране.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,0 млн+126 тыс. / сут.
Умерли
332 тыс.+663 / сут.
Выздоровели
10,3 млн+40 301 / сут.
- Венгрия в ближайшее время закупит вакцину «Спутник лайт»
- Путин: США проигнорировали российские озабоченности по гарантиям безопасности
- «От Харькова до Одессы»: Украинский генерал назвал города, желающие войти в состав России
- Осужденные за убийство жуков россияне вернулись из Шри-Ланки домой
- Блинкен заявил о готовности США продолжать диалог по безопасности
- Аксёнов объяснил Раде причины присоединения Крыма к России
- В Италии ввели штраф за отказ от вакцинации для людей старше 50 лет
- СМИ: Брейвику отказали в условно-досрочном освобождении
- Власти Красноярского края окажут помощь семье застреленного солдата-срочника
- Джонсон не увидел деэскалации на границах Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru