Венгрия решила отобрать свои паспорта у украинцев из Закарпатья
Власти Венгрии приняли решение отбирать паспорта у жителей Закарпатья, если они не подтвердят знаний венгерского языка, сообщает «УНИАН», ссылаясь на главу закарпатской областной государственной администрации Геннадия Москаля.
Он рассказал, что паспорта массово получали украинцы, которые не являются этническими венграми. Они не знали венгерского языка, часто жили в других регионах, пишет Газета.ru.
Также у современного украинского венгра должна быть гражданкой Венгрии бабушка или мать. Только в этом случае он может претендовать на венгерский паспорт, дополняет RT.
«Если кто-то хочет паспорт этой страны, то получает направление в университет, где дают сертификат, что он пишет, читает и свободно разговаривает на венгерском языке. Второе — или бабушка, или мать были гражданами Венгрии», — отметил Москаль.
Чиновник заявил, что венгерских паспортов лишатся все, кто не понимает венгерского языка.
Ранее политолог, экс-президент регионального института политических коммуникаций Иван Мезюхо в эфире НСН пояснил, почему считает идею Зеленского выдать украинские паспорта провальной.
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