Венгрия приняла 1 млн украинских беженцев

Власти Венгрии сообщили, что число украинских беженцев в стране достигло 1 млн. Об этом сообщает РИА Новости.

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Глава МИД страны Петер Сийярто, отметил, что это крупнейшая в истории Венгрии гуманитарная миссия.

Заявление Сийярто сделал до заседания глав МИД стран ЕС, призвав всех участников «сконцентрироваться на решениях, направленных на мир», а не на решениях, способствующих эскалации.



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Фото: pixabay.com
ТЕГИ:Венгрия
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