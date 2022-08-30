Венгрия приняла 1 млн украинских беженцев
30 августа 202220:15
Власти Венгрии сообщили, что число украинских беженцев в стране достигло 1 млн. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава МИД страны Петер Сийярто, отметил, что это крупнейшая в истории Венгрии гуманитарная миссия.
Заявление Сийярто сделал до заседания глав МИД стран ЕС, призвав всех участников «сконцентрироваться на решениях, направленных на мир», а не на решениях, способствующих эскалации.
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30 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru