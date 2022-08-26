СМИ: в Чехии почти 50% украинских беженцев хотят отстаться в республике

Почти 50% прибывших в Чехии украинских беженцев планируют остаться в республике. Об этом сообщает информационное агентство ČTK.

Агентство ссылается на данные Международной организации по миграции, которая опросила 1 006 украинских беженцев, находящихся в стране.

Согласно итогам опроса, 49% хотят остаться в Чехии, обратно на родину хотят быстрее вернуться 47%, еще 3% хотят переехать в другую страну.

Всего с конца февраля временное убежище в Чехии получили 420 тысяч граждан Украины.

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