Американский журналист Карлсон: США ненавидят Россию и Венгрию из-за веры

США ненавидят Венгрию и Россию из-за христианской веры. Об этом заявил бывший журналист Fox News, телеведущий Такер Карлсон.

В Совбезе заявили, что США разрабатывают биооружие против конкретных этносов

По мнению американского ведущего, Соединенные Штаты испытывают ненависть к Венгрии «из-за того, чем она является».

«Это страна, построенная на христианских заповедях. По этой же причине они [США] ненавидят Россию», — заявил Карлсон.

Телеведущий объяснил, что Вашингтон считает «крайне оскорбительным» наличие подобных стран в Европе.

Ранее Карлсон прибыл в Будапешт, в ходе поездки журналист пообщался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: скриншот видео
ТЕГИ:ЖурналистыВенгрияРоссияСША

Горячие новости

Все новости

партнеры