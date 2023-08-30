Американский журналист Карлсон: США ненавидят Россию и Венгрию из-за веры
США ненавидят Венгрию и Россию из-за христианской веры. Об этом заявил бывший журналист Fox News, телеведущий Такер Карлсон.
По мнению американского ведущего, Соединенные Штаты испытывают ненависть к Венгрии «из-за того, чем она является».
«Это страна, построенная на христианских заповедях. По этой же причине они [США] ненавидят Россию», — заявил Карлсон.
Телеведущий объяснил, что Вашингтон считает «крайне оскорбительным» наличие подобных стран в Европе.
Ранее Карлсон прибыл в Будапешт, в ходе поездки журналист пообщался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru