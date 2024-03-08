Венгрия получила заблокированные Евросоюзом 75 млн евро
Венгрия получила ранее заблокированные Евросоюзом около 30 млрд форинтов (более 75 млн евро). Как сообщает ТАСС, об этом заявил министр финансов страны Михай Варга.
По его словам, деньги поступили из фонда сплочения ЕС, из которого Будапешт на 2021-2027 годы всего получил 1,22 млрд евро.
«Эти средства будут использованы в рамках операционной программы по окружающей среде и энергоэффективности», - указал Варга.
Ранее Евросоюз разморозил из своих фондов два миллиарда евро для Венгрии после того, как Будапешт выполнил ряд условий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru