Венгрия получила заблокированные Евросоюзом 75 млн евро

По его словам, деньги поступили из фонда сплочения ЕС, из которого Будапешт на 2021-2027 годы всего получил 1,22 млрд евро.

«Эти средства будут использованы в рамках операционной программы по окружающей среде и энергоэффективности», - указал Варга.

Ранее Евросоюз разморозил из своих фондов два миллиарда евро для Венгрии после того, как Будапешт выполнил ряд условий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

