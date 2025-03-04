Венгрия поддержала остановку помощи США Украине

Венгерское правительство выступило в поддержку решения американского лидера Дональда Трампа о приостановке военной помощи Украине. Об этом в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит экстремистской и запрещенной в России корпорации Meta) заявил представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

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Он отметил, что продолжению войны и поставок оружия стоит предпочесть скорейшее прекращение огня и мирные переговоры.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что остановка военной помощи Украине со стороны США может подтолкнуть к мирным переговорам киевские власти. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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