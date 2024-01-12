СМИ: Еврокомиссия пойдет на уступки Венгрии ради выделения помощи Украине
Еврокомиссия уступит некоторым требованиям Венгрии, наложившей вето на увеличение бюджета ЕС на 2024-2027 годы и выделение 50 млрд евро на макрофинансовую помощь Украине, и введет ежегодный аудит помощи Киеву. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источники.
По данным издания, чтобы убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отказаться от своего решения, ЕК введет пункт о пересмотре пакета помощи в 2025 году во время оценки положения Киева и выполнения украинской стороной требований для получения средств. Таким образом Будапешт получит возможность заблокировать продолжение помощи.
Кроме того, Еврокомиссия может начать ежегодный аудит поддержки Украине и ввести пункт об «экстренном торможении», отмечает телеканал «360». В соответствии с ним страны смогут вынести тему выплат Киеву на обсуждение саммита лидеров ЕС. По данным источников, этих изменений будет достаточно, чтобы Венгрия отказалась от вето.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Еврокомиссия пойдет на уступки Венгрии ради выделения помощи Украине
- Совбез ООН проведет заседание по ударам США в Йемене
- Кандидат в президенты Финляндии отказался от политических контактов с Россией
- МИД Йемена: США и Великобритания заплатят за нападение
- Подвеска Ивлеевой с изумрудом «подешевела» на 660 тысяч рублей за сутки
- Россия запросила срочное заседание СБ ООН после ударов по Йемену
- Зеленский обвинил США в лишении денег пенсионеров Украины
- Российский боец с позывным «Бабка» рассказал, как выживал вместе с военным ВСУ
- Байден: Удары по хуситам в Йемене - ответ на угрозу судоходству
- США сообщили о прекращении поставок оружия на Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru