СМИ: Еврокомиссия пойдет на уступки Венгрии ради выделения помощи Украине

Еврокомиссия уступит некоторым требованиям Венгрии, наложившей вето на увеличение бюджета ЕС на 2024-2027 годы и выделение 50 млрд евро на макрофинансовую помощь Украине, и введет ежегодный аудит помощи Киеву. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источники.

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По данным издания, чтобы убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отказаться от своего решения, ЕК введет пункт о пересмотре пакета помощи в 2025 году во время оценки положения Киева и выполнения украинской стороной требований для получения средств. Таким образом Будапешт получит возможность заблокировать продолжение помощи.

Кроме того, Еврокомиссия может начать ежегодный аудит поддержки Украине и ввести пункт об «экстренном торможении», отмечает телеканал «360». В соответствии с ним страны смогут вынести тему выплат Киеву на обсуждение саммита лидеров ЕС. По данным источников, этих изменений будет достаточно, чтобы Венгрия отказалась от вето.

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ФОТО: РИА Новости
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