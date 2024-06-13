Венгрию оштрафовали на 200 млн евро за нарушение правил по приему беженцев

Европейский суд оштрафовал Венгрию за нарушение миграционной политики. Об этом со ссылкой на постановление суда сообщает ТАСС.

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В частности, Венгрию наказали за недопуск нелегальных мигрантов, а именно «ограничении доступа к процедуре международной защиты».

Также в постановлении говорится о незаконных задержаниях, несоблюдения права мигрантов «оставаться на территории Венгрии в ожидании окончательного решения по их апелляции на отказ в ходатайстве», а также в выдворении «незаконно пребывающих граждан третьих стран».

По решению суда, Венгрию оштрафовали на 200 млн евро. За неисполнение решения будет начисляться один млн евро за каждый день просрочки.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит 14-й пакет санкций ЕС против России, поскольку он противоречит интересам страны в области энергетики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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