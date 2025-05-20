Венгерский парламент одобрил законопроект выхода из МУС

Венгерский парламент одобрил законопрект, призванный положить начало выходу Венгрии из Международного уголовного суда, сообщило агентство Reuters.

Орбан: Против Венгрии начата беспрецедентная операция спецслужб

Принятие законопроекта, который представил замглавы правительства Жольт Шемьен, поддержали 134 парламентария, против высказались 37 депутатов.

«Венгрия решительно отвергает использование международных организаций, в частности уголовных судов, в качестве инструментов политического влияния», — сообщается в документе.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что против Венгрии была начата беспрецедентная операция иностранных спецслужб. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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