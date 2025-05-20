Венгерский парламент одобрил законопроект выхода из МУС
Венгерский парламент одобрил законопрект, призванный положить начало выходу Венгрии из Международного уголовного суда, сообщило агентство Reuters.
Принятие законопроекта, который представил замглавы правительства Жольт Шемьен, поддержали 134 парламентария, против высказались 37 депутатов.
«Венгрия решительно отвергает использование международных организаций, в частности уголовных судов, в качестве инструментов политического влияния», — сообщается в документе.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что против Венгрии была начата беспрецедентная операция иностранных спецслужб. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru