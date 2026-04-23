Венецианскую биеннале лишили гранта в €2 млн за приглашение РФ

Венецианская биеннале будет лишена гранта в €2 млн за приглашение России. Это подтвердил представитель Еврокомиссии Тома Ренье.

На брифинге в Брюсселе он указал, что письма с уведомлением о принятом решении были напревлены правительству Италии и организаторам биеннале.

«Мы политически осуждаем решение об открытии российского павильона и приглашаем итальянское правительство заняться этим вопросом», - заключил Ренье.

Ранее комиссар павильона РФ, соучредитель компании Smart Art Анастасия Карнеева заявила, что возможность отмены участия России в Венецианской биеннале не рассматривается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

