Венесуэла заявила о желании вступить в БРИКС
29 мая 202319:46
Венесуэла изъявила желание вступить в БРИКС, этот союз формирует новый мировой порядок, заявил лидер страны Николас Мадуро.
Он отметил, что БРИКС, будучи сформированной из пяти «могущественных стран», создает «большой магнит» для тех, кто «хочет другого мира».
«Если спросят Венесуэлу, желаете ли вы в какой-то момент присоединиться к БРИКС, Венесуэла говорит "да", мы хотели бы быть частью БРИКС», - сказал Мадуро.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Саудовская Аравия планирует присоединиться к Новому банку развития БРИКС.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru