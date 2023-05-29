Венесуэла заявила о желании вступить в БРИКС

Венесуэла изъявила желание вступить в БРИКС, этот союз формирует новый мировой порядок, заявил лидер страны Николас Мадуро.

Мадуро послал к черту представителя Госдепа из-за угрозы ужесточить санкции

Он отметил, что БРИКС, будучи сформированной из пяти «могущественных стран», создает «большой магнит» для тех, кто «хочет другого мира».

«Если спросят Венесуэлу, желаете ли вы в какой-то момент присоединиться к БРИКС, Венесуэла говорит "да", мы хотели бы быть частью БРИКС», - сказал Мадуро.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Саудовская Аравия планирует присоединиться к Новому банку развития БРИКС.

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ФОТО: РИА Новости
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