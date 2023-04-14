Мадуро послал к черту представителя Госдепа из-за угрозы ужесточить санкции
Президент Венесуэлы Николас Мадуро резко отреагировал на опубликованные в СМИ угрозы правительства США усилить санкции против республики. Об этом политик заявил в эфире Venezolana de Televisión.
Ранее издание Europa Press, ссылаясь на представителя Государственного департамента, сообщило, что Вашингтон может ужесточить санкции против Венесуэлы, если в стране не продвинется в политическом диалоге с оппозицией.
Как отметил Мадуро, «представитель гринго» пригрозил республике, заставляя взаимодействовать с «бандитским, коррумпированным и торгующим родиной сектором».
«Предлагаю этому представителю гринго пойти к черту, потому что Венесуэлу уважают», — подчеркнул глава государства.
Мадуро подчеркнул, что боливарианское правительство не приемлет угроз со стороны Соединенных Штатов, отмечает РЕН ТВ.
Ранее Николас Мадуро заявлял о готовности нормализовать разорванные в 2019 году дипломатические, консульские и политические отношения с Вашингтоном, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru