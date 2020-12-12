Венесуэла заявила о задержании двух диверсантов, планировавших подорвать НПЗ

Правоохранительные органы Венесуэлы заявили о задержании двух диверсантов, которые планировали нападение на один из нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в штате Карабобо на севере страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Venezolana de Television.

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Такое заявление сделал министр нефтяной промышленности Тарек эль-Айссами. Он назвал имена задержанных и подчеркнул, что нападение, которое удалось сорвать, было намечено на 6 декабря. В этот день в стране проводились выборы в парламент.

По мнению министра, спонсором террористической операции выступило руководство Колумбии. Целью диверсии министр назвал "общенациональное волнение".

Победу на парламентских выборах одержал проправительственный "Великий патриотический полюс". Лидер оппозиции Хуан Гуайдо и ряд других оппозиционных политиков отказались от участия в голосовании.

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Фото: REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
ТЕГИ:КолумбияТерактВенесуэла
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