Венесуэла вручила ноты протеста дипломатам Испании, Нидерландов, Франции и Германии

Представители посольств Испании, Нидерландов, Франции и Германии получили ноты протеста от МИД Венесуэлы в качестве ответа на введение санкций против Каракаса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу венесуэльского МИД Хорхе Арреаса.

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Дипломат отметил, что ноты протеста были вручены дипломатам в ходе встречи с ними. По словам Арреаса, власти этих четырех стран являются инициаторами введения санкций против Венесуэлы.

Ранее министр иностранных дел республики Хорхе Арреаса объявила главу дипмиссии Евросоюза в стране Исабель Брильанте персоной нон грата и предъявило требование покинуть страну в течение 72 часов. Решение Венесуэлы стало ответом на введение Брюсселем санкций против 19 официальных лиц государства.

ЕС в понедельник расширил ограничения в отношении ряда венесуэльских госслужащих. В черный список Евросоюза попали, в частности, глава Национального избирательного совета (НИС) Индира Альфонсо и вице-председатель Леонардо Моралес, члены Национальной ассамблеи и судьи.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Венесуэла
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