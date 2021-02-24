Венесуэла вручила ноты протеста дипломатам Испании, Нидерландов, Франции и Германии

Дипломат отметил, что ноты протеста были вручены дипломатам в ходе встречи с ними. По словам Арреаса, власти этих четырех стран являются инициаторами введения санкций против Венесуэлы.

Ранее министр иностранных дел республики Хорхе Арреаса объявила главу дипмиссии Евросоюза в стране Исабель Брильанте персоной нон грата и предъявило требование покинуть страну в течение 72 часов. Решение Венесуэлы стало ответом на введение Брюсселем санкций против 19 официальных лиц государства.

ЕС в понедельник расширил ограничения в отношении ряда венесуэльских госслужащих. В черный список Евросоюза попали, в частности, глава Национального избирательного совета (НИС) Индира Альфонсо и вице-председатель Леонардо Моралес, члены Национальной ассамблеи и судьи.

