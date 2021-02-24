Евросоюз отреагировал на высылку своего посла из Венесуэлы

Евросоюз отреагировал объявление венесуэльскими властями главу дипмиссии ЕС персоной нон-грата, призвав пересмотреть это решение. Об этом сообщает РИА Новости.



В частности, в ЕС выразили глубокое сожаление по этому поводу. По мнению союза, это решение будет способствовать «дальнейшей изоляции» страны.

Ранее министр иностранных дел республики Хорхе Арреаса объявила главу дипмиссии Евросоюза в стране Исабель Брильанте персоной нон грата и предъявило требование покинуть страну в течение 72 часов. Решение Венесуэлы стало ответом на введение Брюсселем санкций против 19 официальных лиц государства.

ЕС в понедельник расширил ограничения в отношении ряда венесуэльских госслужащих. В черный список Евросоюза попали, в частности, глава Национального избирательного совета (НИС) Индира Альфонсо и вице-председатель Леонардо Моралес, члены Национальной ассамблеи и судьи.

