Евросоюз отреагировал на высылку своего посла из Венесуэлы
Евросоюз отреагировал объявление венесуэльскими властями главу дипмиссии ЕС персоной нон-грата, призвав пересмотреть это решение. Об этом сообщает РИА Новости.
В частности, в ЕС выразили глубокое сожаление по этому поводу. По мнению союза, это решение будет способствовать «дальнейшей изоляции» страны.
Ранее министр иностранных дел республики Хорхе Арреаса объявила главу дипмиссии Евросоюза в стране Исабель Брильанте персоной нон грата и предъявило требование покинуть страну в течение 72 часов. Решение Венесуэлы стало ответом на введение Брюсселем санкций против 19 официальных лиц государства.
ЕС в понедельник расширил ограничения в отношении ряда венесуэльских госслужащих. В черный список Евросоюза попали, в частности, глава Национального избирательного совета (НИС) Индира Альфонсо и вице-председатель Леонардо Моралес, члены Национальной ассамблеи и судьи.
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