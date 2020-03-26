США обвинили Мадуро в наркотерроризме и пообещали за него $15 млн

В свою очередь, госсекретарь США Майкл Помпео объявил о назначении награды в 15 миллионов долларов за информацию, которая приведёт к «аресту или признанию виновным» венесуэльского лидера. За других обвиняемых обещано 10 миллионов долларов.

Ранее президент США Дональд Трамп во время ежегодного обращения к конгрессу о положении дел в стране заявил, что собирается «сокрушить» правительство Мадуро.

