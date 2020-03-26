США обвинили Мадуро в наркотерроризме и пообещали за него $15 млн
Власти Соединенных Штатов Америки предъявили официальное обвинение президенту Венесуэлы Николасу Мадуро в причастности к наркотерроризму. Об этом объявил министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр.
Аналогичные обвинения Вашингтон выдвинул в адрес других представителей руководства латиноамериканской страны, передает ТАСС. По словам Барра, США прорабатывают возможности задержания Мадуро, а также других высокопоставленных лиц Венесуэлы.
В свою очередь, госсекретарь США Майкл Помпео объявил о назначении награды в 15 миллионов долларов за информацию, которая приведёт к «аресту или признанию виновным» венесуэльского лидера. За других обвиняемых обещано 10 миллионов долларов.
Ранее президент США Дональд Трамп во время ежегодного обращения к конгрессу о положении дел в стране заявил, что собирается «сокрушить» правительство Мадуро.
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