Венесуэла обвинила Бразилию во враждебных действиях
Власти Венесуэлы обвинили руководство Бразилии в агрессии и враждебных действиях из-за отказа утвердить заявку страны на вступление в БРИКС. Об этом заявил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль в своем Telegram-канале.
По его словам, препятствуя вступлению родины Боливара в объединение, бразильские власти противоречат постулатам и самой природе БРИКС.
«Кроме того, этот шаг провоцирует Запад на проявления ненависти и нетерпимости по отношению к республики», - отметил Хиль.
Ранее Венесуэла направила ЕС ноту протеста после критики Борреля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru