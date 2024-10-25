Венесуэла обвинила Бразилию во враждебных действиях

Власти Венесуэлы обвинили руководство Бразилии в агрессии и враждебных действиях из-за отказа утвердить заявку страны на вступление в БРИКС. Об этом заявил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль в своем Telegram-канале.

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По его словам, препятствуя вступлению родины Боливара в объединение, бразильские власти противоречат постулатам и самой природе БРИКС.

«Кроме того, этот шаг провоцирует Запад на проявления ненависти и нетерпимости по отношению к республики», - отметил Хиль.

Ранее Венесуэла направила ЕС ноту протеста после критики Борреля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Каролина Кабрал
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