Голосование на выборах в сентябре продлится три дня
Выборы глав 20 субъектов РФ и депутатов в 11 регионах страны в сентябре 2020 года в рамках единого дня голосования будут проходить в течение трёх дней. Об этом в пятницу сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, передаёт РИА Новости.
Практически одновременно с её выступлением Совет Федерации одобрил закон о проведении многодневного голосования на выборах различных уровней. Он ограничивает процесс голосования тремя днями.
По словам Памфиловой, закон не распространяется на единый день голосования 13 сентября, но ЦИК имеет право определять порядок досрочного голосования. В итоге 11 и 12 сентября в этом году станут днями досрочного голосования с возможностью голосовать вне участка и на придомовых территориях с 8 часов утра до 20 часов вечера.
Памфилова объяснила такое решение «требованием времени». Ситуация с коронавирусом во всех регионах разная, и меры безопасности по-прежнему необходимы, подчеркнула она.
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