Великобритания ввела санкции против «Альфастрахования» и 30 танкеров

Также в «чёрный» список попала ВСК. Отмечается, что обе компании «вовлечены в получение выгоды за счёт поддержки российского правительства путём ведения бизнеса в секторе стратегического значения для кабмина РФ».

Кроме того, рестрикции введены в отношении 30 российских нефтяных танкеров, которые якобы «вовлечены в деятельность, направленную на дестабилизацию Украины и подрыву её территориальной целостности, суверенитета и независимости».

Ранее власти США предупредили иностранные банки о рисках работы с системой СПФС России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».