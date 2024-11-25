Великобритания ввела санкции против «Альфастрахования» и 30 танкеров
Власти Великобритании продолжили расширять список антироссийских санкций. Как сообщает пресс-служба британского МИД, в него включили компанию «Альфастрахование».
Также в «чёрный» список попала ВСК. Отмечается, что обе компании «вовлечены в получение выгоды за счёт поддержки российского правительства путём ведения бизнеса в секторе стратегического значения для кабмина РФ».
Кроме того, рестрикции введены в отношении 30 российских нефтяных танкеров, которые якобы «вовлечены в деятельность, направленную на дестабилизацию Украины и подрыву её территориальной целостности, суверенитета и независимости».
Ранее власти США предупредили иностранные банки о рисках работы с системой СПФС России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru