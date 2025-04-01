Великобритания введет усиленный контроль за влиянием России с июля 2025 года

Великобритания введет усиленный режим контроля в рамках Схемы регистрации иностранного влияния (FIRS), который затронет Россию. Об этом во время выступления в парламенте заявил замглавы британского МВД Дэн Джарвис.

По его словам, Россия, наряду с Ираном, будет включена в категорию стран, представляющих угрозу для национальной безопасности Великобритании. В рамках новой схемы российские государственные органы, такие как президент, правительство, Вооруженные силы, спецслужбы, а также ряд политических партий, в том числе «Единая Россия», обязаны будут зарегистрировать свою деятельность в Великобритании.

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Схема FIRS, вступающая в силу 1 июля 2025 года, призвана обеспечить контроль за иностранным влиянием в стране.

На первом уровне будет отслеживаться влияние всех государств, тогда как второй уровень, усиленный, касается стран, представляющих риск для национальной безопасности Британии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
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