Великобритания введет усиленный контроль за влиянием России с июля 2025 года
Великобритания введет усиленный режим контроля в рамках Схемы регистрации иностранного влияния (FIRS), который затронет Россию. Об этом во время выступления в парламенте заявил замглавы британского МВД Дэн Джарвис.
По его словам, Россия, наряду с Ираном, будет включена в категорию стран, представляющих угрозу для национальной безопасности Великобритании. В рамках новой схемы российские государственные органы, такие как президент, правительство, Вооруженные силы, спецслужбы, а также ряд политических партий, в том числе «Единая Россия», обязаны будут зарегистрировать свою деятельность в Великобритании.
Схема FIRS, вступающая в силу 1 июля 2025 года, призвана обеспечить контроль за иностранным влиянием в стране.
На первом уровне будет отслеживаться влияние всех государств, тогда как второй уровень, усиленный, касается стран, представляющих риск для национальной безопасности Британии, передает «Радиоточка НСН».
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