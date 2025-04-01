Великобритания введет усиленный режим контроля в рамках Схемы регистрации иностранного влияния (FIRS), который затронет Россию. Об этом во время выступления в парламенте заявил замглавы британского МВД Дэн Джарвис.

По его словам, Россия, наряду с Ираном, будет включена в категорию стран, представляющих угрозу для национальной безопасности Великобритании. В рамках новой схемы российские государственные органы, такие как президент, правительство, Вооруженные силы, спецслужбы, а также ряд политических партий, в том числе «Единая Россия», обязаны будут зарегистрировать свою деятельность в Великобритании.