Шесть стран ЕС поддержали сохранение российских активов под арестом

Главы МИД Великобритании, Германии, Испании, Италии, Польши и Франции заявили, что российские активы должны оставаться под арестом до прекращения конфликта и выплаты компенсаций Украине.

В совместном заявлении, подписанном также верховным представителем ЕС по иностранным делам Кае Каллас, подчеркивается, что эти страны готовы вводить новые санкции против России.

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Документ был опубликован по итогам встречи глав МИД G5 в Мадриде, в которой участвовали представители Великобритании, Украины и Евросоюза.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили около 300 миллиардов евро валютных резервов России, из которых более 200 миллиардов находятся в ЕС, преимущественно в расчетно-клиринговой системе Euroclear. В российском МИД неоднократно называли заморозку активов незаконной, а министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва примет ответные меры, включая отказ от возврата средств западных стран, находящихся в России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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