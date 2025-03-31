Шесть стран ЕС поддержали сохранение российских активов под арестом
Главы МИД Великобритании, Германии, Испании, Италии, Польши и Франции заявили, что российские активы должны оставаться под арестом до прекращения конфликта и выплаты компенсаций Украине.
В совместном заявлении, подписанном также верховным представителем ЕС по иностранным делам Кае Каллас, подчеркивается, что эти страны готовы вводить новые санкции против России.
Документ был опубликован по итогам встречи глав МИД G5 в Мадриде, в которой участвовали представители Великобритании, Украины и Евросоюза.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили около 300 миллиардов евро валютных резервов России, из которых более 200 миллиардов находятся в ЕС, преимущественно в расчетно-клиринговой системе Euroclear. В российском МИД неоднократно называли заморозку активов незаконной, а министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва примет ответные меры, включая отказ от возврата средств западных стран, находящихся в России, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru