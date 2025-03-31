Шесть стран ЕС поддержали сохранение российских активов под арестом

Документ был опубликован по итогам встречи глав МИД G5 в Мадриде, в которой участвовали представители Великобритании, Украины и Евросоюза.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили около 300 миллиардов евро валютных резервов России, из которых более 200 миллиардов находятся в ЕС, преимущественно в расчетно-клиринговой системе Euroclear. В российском МИД неоднократно называли заморозку активов незаконной, а министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва примет ответные меры, включая отказ от возврата средств западных стран, находящихся в России, передает «Радиоточка НСН».

