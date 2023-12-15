Великобритания внесла в санкционный список российский Новикомбанк

Как отмечается, блокировка активов кредитной организации в Соединенном королевстве и другие рестрикции вступают в силу незамедлительно.

Вместе с ограничительными мерами против структуры подконтрольной «Ростеху», OFSI ввела запрет и на корреспондентские отношения в отношении ещё целой группы российских банков.

Ранее стало известно, что Великобритания не отменит санкции против РФ по завершении конфликта на Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

