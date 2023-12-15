Великобритания внесла в санкционный список российский Новикомбанк
Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) Великобритании объявило о введении ограничительных мер в отношении российского Новикомбанка, сообщает «Интерфакс».
Как отмечается, блокировка активов кредитной организации в Соединенном королевстве и другие рестрикции вступают в силу незамедлительно.
Вместе с ограничительными мерами против структуры подконтрольной «Ростеху», OFSI ввела запрет и на корреспондентские отношения в отношении ещё целой группы российских банков.
Ранее стало известно, что Великобритания не отменит санкции против РФ по завершении конфликта на Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru