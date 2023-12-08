Великобритания расширила антибелорусский санкционный список
Власти Великобритании внесли в список санкций в отношении Белоруссии 17 новых позиций, сообщает пресс-служба британского МИД.
В частности, ограничения ввели в отношении членов Верховного суда республики Валентины Кулик и Игоря Любовицкого, а также сотрудников прокуратуры.
Кроме того, в «чёрный» список попали судьи городского суда Минска Светлана Бондаренко, Пётр Орлов, Валентина Зенькевич и Сергей Хрипач, судья Гомельского областного суда Николай Доля, судьи Минского областного суда Сергей Епихов и Вячеслав Тулейко, а также судья Ленинского района Минска Марина Запасник.
Попадание в санкционный список подразумевает запрет на въезд в страну, а в случае обнаружения каких-либо активов они будут заморожены.
Ранее Великобритания расширила санкционный список против России, включив в него граждан и компании которые связаны с разработкой и производством дронов и компонентов ракет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru