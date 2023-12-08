Великобритания расширила антибелорусский санкционный список

В частности, ограничения ввели в отношении членов Верховного суда республики Валентины Кулик и Игоря Любовицкого, а также сотрудников прокуратуры.

Кроме того, в «чёрный» список попали судьи городского суда Минска Светлана Бондаренко, Пётр Орлов, Валентина Зенькевич и Сергей Хрипач, судья Гомельского областного суда Николай Доля, судьи Минского областного суда Сергей Епихов и Вячеслав Тулейко, а также судья Ленинского района Минска Марина Запасник.

Попадание в санкционный список подразумевает запрет на въезд в страну, а в случае обнаружения каких-либо активов они будут заморожены.

Ранее Великобритания расширила санкционный список против России, включив в него граждан и компании которые связаны с разработкой и производством дронов и компонентов ракет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

