В Кремле пообещали ответить на новые санкции Великобритании

В Кремле прокомментировали антироссийские санкции Великобритании. Как пишет РИА Новости, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с публикацией антироссийского санкционного списка. При этом он подчеркнул, что «будет действовать принцип взаимности» и «ответных решений в том объёме, в каком это будет соответствовать интересам России».

Великобритания ввела персональные санкции против Бастрыкина

Накануне, 6 июля власти Великобритании опубликовали свой «список Магнитского», в который вошли 25 россиян, в том числе, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, отмечает RT.

Сообщается, что лицам, упомянутым в списке, запрещен въезд в Великобританию, их активы в стране, если они имеются, будут заморожены. Кроме того, им запрещено заниматься бизнесом в стране. Закон «О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег» с «поправкой Магнитского» принят в Великобритании в 2018 году, отмечает телеканал 360.

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Фото: РИА Новости
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