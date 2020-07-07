В Кремле пообещали ответить на новые санкции Великобритании

Накануне, 6 июля власти Великобритании опубликовали свой «список Магнитского», в который вошли 25 россиян, в том числе, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, отмечает RT.

Сообщается, что лицам, упомянутым в списке, запрещен въезд в Великобританию, их активы в стране, если они имеются, будут заморожены. Кроме того, им запрещено заниматься бизнесом в стране. Закон «О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег» с «поправкой Магнитского» принят в Великобритании в 2018 году, отмечает телеканал 360.

