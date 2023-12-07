США внесли россиян в список санкций по борьбе с терроризмом и киберпреступностью
7 декабря 202318:28
Власти США расширили санкционные списки по борьбе с терроризмом и киберпреступностью, сообщает пресс-служба американского Министерства финансов.
Уточняется, что ограничения введены в отношении шести физических и девяти юридических лиц, в том числе из России.
В частности, в «чёрный» список попали двое граждан РФ: Андрей Коринец и Руслан Перетятько. Также рестрикции ввели против граждан Йемена, Ливана и Сирии.
Кроме того, под санкции попали фирмы из Великобритании, Йемена, Ливана, ОАЭ и Турции, а также российское ООО «Русстрой-СК».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru