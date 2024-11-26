Великобритания пообещала ответить на высылку своего дипломата из России

МИД Великобритании заявил, что обвинения России против британского дипломата Уилка Прайора являются безосновательными. Представитель Форин оффиса подчеркнул, что Лондон намерен ответить на эти обвинения в надлежащее время, сообщает Sky News.

Представитель премьер-министра Кира Стармера также подтвердил, что Великобритания отвергает обвинения, добавив, что в настоящее время обсуждается ответ на действия Москвы.