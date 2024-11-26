Великобритания пообещала ответить на высылку своего дипломата из России

МИД Великобритании заявил, что обвинения России против британского дипломата Уилка Прайора являются безосновательными. Представитель Форин оффиса подчеркнул, что Лондон намерен ответить на эти обвинения в надлежащее время, сообщает Sky News.

Представитель премьер-министра Кира Стармера также подтвердил, что Великобритания отвергает обвинения, добавив, что в настоящее время обсуждается ответ на действия Москвы.

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Ранее ФСБ России сообщила, что Уилк Прайор, который заменил британских разведчиков, высланных из страны в августе, лишен аккредитации и должен покинуть Россию в течение двух недель. Посол Великобритании в Москве Найджел Кейси был вызван в российский МИД.

Москва предупредила, что в случае дальнейшего обострения ситуации Великобритания столкнется с зеркальными мерами, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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