Великобритания поменяет посла в России

В настоящее время эту должность занимает Дебора Броннерт. Она сменила на этом посту в январе 2020 сэра Лори Бристоу.

Дебора Броннерт будет переведена на другую дипломатическую работу, уточнили в британском министерстве иностранных дел.

Ранее послу Великобритании в России заявили решительный протест, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

