Великобритания поменяет посла в России
2 августа 202317:32
Власти Великобритании решили поменять главу дипмиссии в Москве. С ноября этого года пост британского посла в РФ займет кадровый дипломат Найджел Кейси, сообщает МИД Соединенного королевства, передает ТАСС.
В настоящее время эту должность занимает Дебора Броннерт. Она сменила на этом посту в январе 2020 сэра Лори Бристоу.
Дебора Броннерт будет переведена на другую дипломатическую работу, уточнили в британском министерстве иностранных дел.
Ранее послу Великобритании в России заявили решительный протест, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru