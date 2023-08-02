Великобритания поменяет посла в России

Власти Великобритании решили поменять главу дипмиссии в Москве. С ноября этого года пост британского посла в РФ займет кадровый дипломат Найджел Кейси, сообщает МИД Соединенного королевства, передает ТАСС.

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В настоящее время эту должность занимает Дебора Броннерт. Она сменила на этом посту в январе 2020 сэра Лори Бристоу.

Дебора Броннерт будет переведена на другую дипломатическую работу, уточнили в британском министерстве иностранных дел.

Ранее послу Великобритании в России заявили решительный протест, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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