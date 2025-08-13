МИД Эстонии объявил о высылке российского дипломата

Министерство иностранных дел Эстонии приняло решение о высылке российского дипломата. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В среду МИД республики вызвал поверенного в делах посольства РФ. Дипломату вручили ноту об объявлении персоной нон грата первого секретаря аппарата посольства России.

«Дипломат должен покинуть Эстонию», - указали в эстонском МИД.

Ранее МИД республики вызвал временного поверенного в делах посольства РФ для выражения протеста и вручения ноты из-за якобы допущенного «нарушения морской границы Эстонии», пишет RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДипломатыМИДЭстония

Горячие новости

Все новости

партнеры