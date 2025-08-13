МИД Эстонии объявил о высылке российского дипломата

В мэрии утвердили стратегические планы развития инновационной системы Москвы до 2030 года Прокуроры Москвы подали 1,3 тыс исков в защиту пострадавших от телефонных мошенников Льготы и субсидии на оплату услуг ЖКХ в Москве будут оформлять вдвое быстрее В Лосиноостровском районе построят современный городской квартал Мэр Москвы завел канал в российском мессенджере Max К выходным в столичный регион вернётся тёплая погода