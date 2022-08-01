Великобритания ослабила санкции против РФ в сфере авиационного страхования

Власти страны издали лицензию, которая частично позволяет страховать связанных с РФ контрагентов в отрасли авиации. В документе отмечается, что послабления не относятся к военным товарам и технологиям.

В качестве санкций из-за начала российскими властями военной операции на территории Украины Великобритания 9 марта ввела запрет на экспорт в Россию авиационной и космической продукции и технологий. Также страховым компаниям Британии было запрещено страховать российских контрагентов в сфере авиации.





