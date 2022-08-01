Великобритания ослабила санкции против РФ в сфере авиационного страхования
Великобритания ослабила санкции в отношении РФ в области страхования в авиационной отрасли. Об этом сообщает ТАСС.
Власти страны издали лицензию, которая частично позволяет страховать связанных с РФ контрагентов в отрасли авиации. В документе отмечается, что послабления не относятся к военным товарам и технологиям.
В качестве санкций из-за начала российскими властями военной операции на территории Украины Великобритания 9 марта ввела запрет на экспорт в Россию авиационной и космической продукции и технологий. Также страховым компаниям Британии было запрещено страховать российских контрагентов в сфере авиации.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+10 824 / сут.
Умерли
382 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+6 077 / сут.
- Блинкен: КНДР готовится к новому ядерному испытанию
- Великобритания ослабила санкции против РФ в сфере авиационного страхования
- Путин заявил, что в ядерной войне не может быть победителей
- Фернандо Алонсо заменит Себастьяна Феттеля в Aston Martin F1
- СМИ: Пелоси прибудет на Тайвань 2 августа
- Франция заморозила российские активы на 1,2 миллиарда евро
- Песков пообещал сообщить о новых переговорах Путина и Макрона
- В Херсонской области в результате обстрела погибла семья из пяти человек
- Гутерреш заявил о невиданной опасности ядерной войны
- «Формула кино» и «Синема парк» отменили показ фильмов ушедших из РФ киностудий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru