Великобритания ослабила санкции против РФ в сфере авиационного страхования

Великобритания ослабила санкции в отношении РФ в области страхования в авиационной отрасли. Об этом сообщает ТАСС.

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Власти страны издали лицензию, которая частично позволяет страховать связанных с РФ контрагентов в отрасли авиации. В документе отмечается, что послабления не относятся к военным товарам и технологиям.

В качестве санкций из-за начала российскими властями военной операции на территории Украины Великобритания 9 марта ввела запрет на экспорт в Россию авиационной и космической продукции и технологий. Также страховым компаниям Британии было запрещено страховать российских контрагентов в сфере авиации.



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ФОТО: РИА Новости
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